„Wenn man also Quanteninformation im Quantencomputer perfekt löschen möchte, und dabei ein Qbit in einen perfekt reinen Grundzustand überführen will, dann bräuchte man theoretisch einen unendlich komplexen Quantencomputer, der unendlich viele Teilchen perfekt kontrollieren kann“, sagt Marcus Huber. In der Praxis ist Perfektion aber nicht nötig – keine Maschine ist jemals perfekt. Es genügt, wenn ein Quantencomputer seine Aufgabe ziemlich gut erfüllt. Die neuen Ergebnisse sind also kein prinzipielles Hindernis für die Entwicklung von Quantencomputern.

In praktischen Anwendungen von Quantentechnologien spielt Temperatur heute eine Schlüsselrolle – je höher die Temperatur, umso leichter gehen Quantenzustände kaputt und werden für jede technische Nutzung unbrauchbar. „Genau deshalb ist es so wichtig, den Zusammenhang zwischen Quantentheorie und Thermodynamik besser zu verstehen“, sagt Marcus Huber. „In diesem Bereich gibt es derzeit viele interessante Fortschritte. Langsam lässt sich erkennen, wie diese beiden wichtigen Teile der Physik ineinandergreifen.“