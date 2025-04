Wer seine alte Heizung im Bestandsobjekt tauschen möchte, aber keine Fußboden- oder Wand-Heizung hat, kann trotzdem auf eine Wärmepumpe setzen und in der Regel bzw. in weiterer Folge einiges an Betriebskosten sparen. Die BLW Mono.1 von BRÖTJE ermöglicht z. B. den direkten Sprung von der alten Heizwerttherme zur Luft-/Wasser-Wärmepumpe. Mit 70° C Vorlauftemperatur stellt das BRÖTJE Premium-Modell einen umweltfreundlichen Heizkomfort sicher und lässt sich auch in vielen älteren Gebäuden als alleiniger Wärmeerzeuger betreiben.