Heizöl extra leicht ist derzeit um 69,0 Prozent teurer als Pellets, Erdgas sogar um 127 Prozent. Ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht rund 5,5 Tonnen Pellets pro Jahr. Im Vergleich zu Heizöl spart er in der Heizsaison derzeit über 1.430 Euro. Legt man die aktuellen Durchschnittspreise für Erdgas zugrunde, beträgt die Ersparnis für die kommende Heizsaison sogar 2.874,2 Euro.



„Wer in Österreich auf Pellets setzt, entscheidet sich für eine nachhaltige und wirtschaftliche Heizlösung“, erklärt Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria. In mehr als 50 österreichischen Werken werden Holzpellets aus Sägespänen hergestellt und sind damit ein idealer heimischer Energieträger. „Diese Produktionsweise macht Pellets zu einem umweltfreundlichen Brennstoff. Vor allem dann, wenn Haushalte von fossilen Brennstoffen wie Heizöl auf Pellets umsteigen - eine Reduktion um beeindruckende 97 Prozent ist möglich. Hinzu kommt, dass Pellets in den letzten 20 Jahren auch in Krisenzeiten der günstigste Komfortbrennstoff geblieben sind“, so Rakos.