Seit 1. Jänner 2024 gibt es in Österreich neue staatliche Bundesförderungen für den Umstieg von Öl- oder Gasheizungen auf ein erneuerbares Heizsystem. Wer mehr Details wissen möchte: So sehen die Förderungen für den Heizungstausch 2024 aus.

Mit bis zu 18.000 Euro unterstützt die neue Bundesförderung den Umstieg von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Pelletsheizung. Hinzu kommen noch mehrere tausend Euro Förderungen der Bundesländer.

Christian Rakos, Geschäftsführer des Verbandes proPellets Austria, meint: „Noch nie gab es so hohe Förderungen für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. Jetzt umzusteigen bringt doppelten Nutzen: enorme Ersparnisse für Haushalte und einen Beitrag zum Klimaschutz. Heizen mit Öl und Gas wird so hoffentlich bald Geschichte sein.“