Der Wärmepumpen-, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik-Anbieter Panasonic Österreich verstärkt sich personell.

Helmut Berger (58) unterstützt das Key-Account Team von Panasonic Österreich im Bereich der Projekt-Entwicklung. Durch seine langjährige Erfahrung in der Kälte- und Gebäudetechnik ist er nicht nur ein Vertriebsprofi, sondern auch ein kompetenter Techniker.

Der gelernte Kälte- und Klima Spezialist Thomas Nageler (53) wird als Vertriebsmitarbeiter in Kärnten den Großhandel und die Panasonic Partner Installateure betreuen. Mit seiner jahrelangen Erfahrung ist er ein kompetenter Kenner der Branche.

Sebastian Hagen (29) ist gelernter GWH-Installateur und Kältetechniker – er wird mit seinem Wissen, als Field Supporter österreichweit die Kunden vor Ort unterstützen und technische Produkt-Schulungen durchführen.

„Drei Profis, die wir für unser Team gewinnen konnten und uns bei unserem weiteren Wachstum unterstützen werden. Das freut mich sehr!“, so Roland Kerschbaum, Vertriebsleiter Panasonic Heiz- & Kühlsysteme Österreich & Schweiz.