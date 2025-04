„Die Allianz mit Panasonic zeigt die Entschlossenheit des Clubs, das Spotify Camp Nou mit der hochwertigsten Technologie auf dem Markt auszustatten. Der Komfort der Mitglieder und Fans steht dabei im Mittelpunkt. Sie sollen einen Spieltag in der modernisierten Anlage in vollen Zügen genießen können. Die Vereinbarung mit Panasonic stellt sicher, dass jeder Bereich des Stadions so komfortabel wie möglich ist, um das bestmögliche Matchday-Erlebnis zu bieten“, sagt Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, zur neuen Partnerschaft.

Und Hiroshi Komatsubara, CEO von Panasonic Heating & Cooling Europe, erklärt: „Wir sind stolz darauf, an diesem neuen Projekt des FC Barcelona beteiligt zu sein, das zweifellos zu einem globalen Maßstab für moderne Infrastruktur werden wird. Panasonic unterstützt das Engagement des Clubs für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und trägt mit seinen innovativen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösungen zur Gestaltung des neuen Stadions bei. Dank modernster Technologie gewährleisten diese Systeme höchsten Komfort, exzellente Innenraumluftqualität und geringe CO 2 -Emissionen und setzen damit neue Standards für Großprojekte in fortschrittlichen Metropolen weltweit.“



