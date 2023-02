Weiterhin stellte Benjamin Rohr das neue Service-Konzept von Panasonic vor. Die neue Struktur mit einem größeren Team und schlankeren Prozessen und anderen Optimierungen gewährleisten eine bessere Erreichbarkeit der Servicetechniker und schnellere Reaktionszeiten. Dank IFS Remote Assistance können die Spezialisten von Panasonic den Fachhandwerker nun außerdem per Video-Schaltung unterstützen, als wären sie vor Ort auf der Baustelle. So lassen sich auch komplexere Fragestellungen direkt über eine Online-Verbindung via Tablet oder Smartphone lösen.