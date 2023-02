Gemeinsam mit dem Fachhandwerker kann so die beste Vorgehensweise besprochen werden. Merged-Reality eröffnet dem Panasonic-Service-Team darüber hinaus die Möglichkeit, sich in die vom Techniker vor Ort gesendeten Video-Sequenzen einzuklinken und dort mit den eigenen Händen zu zeigen, was genau zu tun ist. Sogar die Anwendung von Werkzeugen lässt sich so virtuell demonstrieren. Durch die direkte Videokommunikation bzw. die Unterstützung mit Videobildern, können auch komplexere Fragestellungen sehr schnell geklärt werden. Das vereinfacht und beschleunigt den Ablauf von Montage, Inbetriebnahme oder Reparatur – und spart am Ende Zeit und Geld.