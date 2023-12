Seit dem Sommer 2023 ist die ENERENT Austria GmbH mit Sitz in St. Lorenz am Mondsee und einer Serviceniederlassung in Neusiedl am See aktiv. Jetzt startete das Unternehmen seinen neuen Onlineshop, der sich in erster Linie an Geschäftskunden aus der SHK- sowie der Bau-Branche richtet. Durch die übersichtliche Darstellung der Artikel mit einer kurzen Beschreibung und dem unkomplizierten Bestellvorgang, können die Kunden, Geräte oder Ersatzteile einfach und bequem shoppen. Zusätzlich stehen ausführliche Informationen zu den einzelnen Artikeln zum Download zur Verfügung. Neben den regulären Angeboten, lässt sich manchmal auch das eine oder andere Schnäppchen finden.

Thomas Brukner, Geschäftsführer der ENERENT Austria GmbH, freut sich über den neuen Onlineshop und meint: „Mit Fertigstellung des Onlineshops haben unsere Kunden die Möglichkeit rund um die Uhr und einfach per Mausklick die Artikel zu bestellen, die sie für ihre Arbeit brauchen. Sie bekommen ihre Bestellung bequem und schnell per Spedition oder Paketdienstleister geliefert. Damit können wir unseren Kunden ab sofort einen zusätzlichen Service anbieten.“