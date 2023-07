Was im vorigen Jahr mit der ENERENT GmbH in Deutschland begann und Anfang 2023 mit der ENERENT Schweiz GmbH eine Fortsetzung fand, wird nun auch in Österreich umgesetzt. Mit 01. Juli 2023 starteten die beiden mobilen Energie-Dienstleister Hotmobil und mobiheat auch in Österreich gemeinsam durch, und zwar in Form der ENERENT Austria GmbH. Die beiden Unternehmen sind seit Jahren etablierte Anbieter für mobile Energie (Heizung, Kälte, Dampf) in Europa.

Der Zusammenschluss der einstigen Wettbewerber bahnte sich bereits im vergangenen Jahr an, nachdem die Mainova AG (Mutterkonzern von Hotmobil) die Mehrheitsanteile der mobiheat GmbH übernommen hat und 2022 mit der ENERENT GmbH eine Holding zur Verwaltung der beiden Energiedienstleistungsunternehmen gründete (wir berichteten in HLK 8-9/2022). Die Mainova AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main/D ist ein Energiedienstleister, der mehr als eine Million Menschen mit Strom, Gas, Wärme und Wasser beliefert.

Die ENERENT Austria GmbH hat ihren Hauptsitz in St. Lorenz am Mondsee (direkt an der Autobahn A1) und betreibt eine Serviceniederlassung in Neusiedl am See/Bgld.

„Wir freuen uns, nur ein halbes Jahr nach der Eröffnung in der Schweiz, nun auch in Österreich an den Start gehen zu können. Wir haben mit dem Zusammenschluss von Hotmobil und mobiheat die Möglichkeit, gezielt jeden Bedarf abzudecken“, sagt Thomas Brukner, Geschäftsführer der ENERENT Austria GmbH. „Unsere Kunden profitieren in Zukunft vom größten Mietanlagen-Park in den Bereichen mobile Heizung, mobile Kälte und mobiler Dampf“, so Brukner.

Thomas Brukner (47) ist seit vielen Jahren in der Branche mobiler Energiedienstleistungen tätig und war auch maßgeblich am Aufbau der Hotmobil-Zweigniederlassung in Österreich beteiligt.