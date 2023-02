Im Falle eines Erdgasheizungsverbots geben 54 Prozent der Befragten an, ihre Gasheizungen zukünftig dennoch behalten und klimaneutral mit Grünem Gas betreiben zu wollen – auch dann, wenn Grünes Gas teurer wäre als Erdgas. 23 Prozent der Gaskunden sind noch unentschieden, wie sie in Zukunft heizen wollen. 23 Prozent überlegen hingegen, auf ein anderes Heizsystem umzusteigen – ohne allerdings die Investitionskosten dafür im Alleingang stemmen zu wollen. 89 Prozent der Betroffenen sind nicht bereit, bei einem per Gesetz verpflichtenden Heizungswechsel die Umrüstkosten aus eigener Tasche zu bezahlen. Laut einer Umfrage von Global 2000 und Integral, fühlen sich zwei Drittel allerdings schlecht informiert, was Förderungsmöglichkeiten anbelangt.