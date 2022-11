Der frischgebackene Weltmeister Florian Bliem, der bei DBM-Installationstechnik in Strass im Zillertal arbeitet, zeigt sich in einer ersten Reaktion überwältigt: „Es ist der Wahnsinn – ich kann diesen Erfolg noch gar nicht in Worte fassen. Es ist unglaublich und fühlt sich noch unrealistisch an, dass ich nun der Weltmeister bin. Die größte Herausforderung im Wettbewerb war es, nicht aufzugeben – vor allem angesichts unerwarteter Schwierigkeiten. Es ist nicht immer alles nach Plan gelaufen, aber mir ist es gelungen, mir immer wieder neue Lösungen einfallen zu lassen – und die Motivation beizubehalten“.

Im Bewerb selbst musste der 23-Jährige eine Kalt- und Warmwasseranlage installieren sowie Komplettieraufgaben und Biegeübungen bewältigen.

Beim WM-Bewerb in Lahr/D hat das österreichische Ass die Mitstreiter aus Frankreich, Ungarn (beide Silber) und Taiwan (Bronze) auf die weiteren Podiumsplätze verwiesen.

Florian Bliem setzt mit seinem Sieg eine eindrucksvolle Bilanz von Tiroler Sanitär- und Heizungstechnikern bei Berufswelt- und Europameisterschaften in diesem Bewerb fort: Bereits 2016 holte Markus Thurnes EM-Gold in Göteborg, 2017 wurde Armin Taxer Weltmeister in Abu Dhabi – und 2018 krönte sich Florian Schwarzenauer zum Besten europäischen Sanitär- und Heizungstechniker!