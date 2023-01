VAU Thermotech : Neueste Plattenwärmetauscher-Technologie auf der ISH

Mit einigen Neuheiten wird VAU Thermotech bei der diesjährigen ISH in Frankfurt vom 13. bis 17. März 2023 in Halle 9.0 am Stand B18 vertreten sein. Lesen Sie hier, was man sich erwarten darf und welche Worte CEO Osama Nasser nicht bloß hinsichtlich der anstehenden Weltleitmesse findet.