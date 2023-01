René Fink´s Ziel ist es, nicht nur den bisher eingeschlagenen Erfolgskurs fortzuführen, sondern besonders auch die Transformation zum Anbieter von nachhaltigen Systemlösungen zu forcieren. „Unser starkes Bewusstsein für Nachhaltigkeit spiegelt sich in unseren kompletten und aufeinander abgestimmten Lösungen wieder. Wir sehen es als unsere Verantwortung, mit unseren Systemen einen Beitrag für mehr Lebensqualität bei weniger Ressourcenverbrauch zu leisten,“ sagt Fink. Mit innovativen Produktlösungen, darunter die aktuellen Niedertemperatur-Heiz- und Kühlsysteme wie der E2- Wärmepumpenheizkörper und das FLOORTEC Fußbodenheizungssystem, aber auch mit dem breiten Programm an Elektroheizkörpern bietet das Unternehmen seinen Kunden ein Höchstmaß an Raumklima-Komfort und ermöglicht es gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren und damit Kosten zu sparen.

Weitere Schwerpunkte seiner neuen Rolle sieht René Fink in der stärkeren Wahrnehmung und Positionierung der PG Austria als attraktiver und zukunftssicherer Arbeitgeber in der Region Mürztal und des Produktionswerks Kapfenberg/Diemlach, in dem hochwertige und elegante Bad- und Designheizkörper „Made in Austria“ gefertigt werden.