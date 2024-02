Die Branchentreffs WEBUILD Energiesparmesse in Wels/ OÖ, die SHK+E in Essen/ D und ifh Intherm in Nürnberg/D stehen bei REMKO auf dem Messe-Plan.

Auf der WEBUILD Energiesparmesse in Wels (SHK-Fachtage: 06. – 08. März) ist REMKO mit dem Österreich-Team in Halle 20 (Stand A455) präsent. Dort kann man sich z. B. über eine sehr interessante Lösung zum Heizen und Kühlen für die Sanierung informieren, nämlich die Wärmepumpe ohne Außengerät, die REMKO mit der KWT-Serie im Programm führt.

Vom 19. bis 22. März stellt das Unternehmen auf der SHK+E in Essen/ D (Halle 3, Stand 3D31) aus. Rund einen Monat später ist REMKO vom 23. bis 26. April auf der ifh Intherm in Nürnberg in Halle 3A (Stand 203) zu finden.

Der Spezialist für erneuerbare Energien, Klima und Wärme wird auf den Messen eine ganze Reihe von Neuheiten präsentieren. Dazu zählen zum Beispiel die kompakte Monobloc-Wärmepumpe WKM sowie die Brauchwasser-Wärmepumpe RBW Pro-PV. Ebenfalls zu nennen ist die Änderung bei den etablierten ARTstyle-Wärmepumpen: Die Serie HTS steht ab Herbst auch in einer R32-Ausführung zur Verfügung.

Neben den Entwicklungen bei den Wärmepumpen zeigt das Unternehmen etliche Neuheiten aus dem Klimabereich. Gemäß dem REMKO-Anspruch „Technik schick verpackt“ wird die ARTstyle-Raumklimaserie ATY Deko mit wechselbaren Stoffblenden zu sehen sein.

Die Designblende für die Kaltwasser-Deckenkassetten der Serie KWD Coanda passt ebenfalls zu gestalterisch anspruchsvollen Lösungen. Des Weiteren stellt REMKO Zwischendeckentruhen für Kaltwassersysteme vor.