Analog zu den „kleinen“ BLW NEO Varianten mit 8, 12 und 18 kW, meistert die BLW-C NEO 25 B mit einer Heizleistung von 25 kW auch Einsätze bei niedrigen Außentemperaturen zuverlässig. Als Besonderheit verfügt die Wärmepumpe serienmäßig über eine Kühlfunktion und garantiert so ganzjährigen Komfort.

Der modulierende Scroll-Verdichter sorgt in Kombination mit dem Wärmetauscher-Verbundsystem für einen hohen Wirkungsgrad, denn der COP-Wert (Coefficient of Performance = Leistungskoeffizient) liegt bei über 4. Für ein größeres Leistungsspektrum können mehrere Geräte in Kaskade geschaltet und witterungsgeführt betrieben werden.

Auch die Einbindung in ein Hybridsystem, beispielsweise zur Entlastung eines vorhandenen Gas-Brennwertkessels, ist realisierbar. Hierfür stehen Regler wie der Energiemanagementregler EMR zur Verfügung, die alle Geräte im Hybridsystem so vernetzen, dass sie möglichst effizient und kostengünstig arbeiten.