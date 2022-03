Neue Systemlösungen für Wärme, Strom und Lüftung

Nach der pandemiebedingten Pause ist die IFH/Intherm in diesem Jahr die erste SHK-Fachmesse, auf der Viessmann seine Neuheiten den Besuchern nicht nur online, sondern auch live und “zum Anfassen” präsentiert (Halle 4A, Stand 007). Das Familienunternehmen will dabei anhand von Anlagenbeispielen für Modernisierung und Neubau zeigen, wie klimaschonendes Heizen heute und in Zukunft aussieht.