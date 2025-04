Die in Europa gefertigte Split-Wärmepumpe kann zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung nicht nur im Neubau eingesetzt werden. Die neue aroTHERM Split plus ermöglicht nämlich auch hohe Vorlauftemperaturen bis 62° C und ist deshalb bestens für die Sanierung von Altbeständen geeignet. Oder als „Hybrid-Variante“, die eine bestehende Heizung ergänzt.

Die neue aroTHERM Split plus arbeitet sehr effizient – davon zeugt das Energieeffizienzlabel A+++ (Raum bei 35° C). Durch den modulierenden Kompressor bzw. die Invertertechnik wird dafür gesorgt, dass die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast angepasst wird. Dadurch kann der Strombedarf reduziert werden und die daraus resultierenden Betriebskosten der Anlage können gesenkt werden. Auch die Effizienzklasse A+ für die Warmwasserbereitung zählt zu den Bestwerten ihrer Klasse. Gleichzeitig heizt sich der 190 Liter-Tank des uniTowers im Vergleich zur aroTHERM split (mit Kältemittel R410A) um bis zu 35 % schneller auf.

Das Innen- und Außengerät der neuen Luft-/ Wasser-Wärmepumpe aroTHERM Split plus kann in sehr kurzer Zeit von einem Fachmann installiert werden und beide Teile benötigen auch nicht viel Platz. Meist ist die Installation innerhalb eines Tages erledigt.

Mit einem Abstand von bis zu 40 m zwischen Innen- und Außengerät und einem Höhenunterschied von maximal 30 m ist auch der Aufstellungsort relativ flexibel wählbar.