Volle Lager, Lieferfähigkeit und breites Sortiment: Damit will sich Reisser als starker Partner des Handwerks beim Thema Energiewende in Deutschland positionieren und als Impulsgeber beim Verbraucher wahrgenommen werden. Dafür bietet der Großhändler z. B. den „Handwerker-Finder“ oder das Angebot des Heizungstauschrechners (Anm.d.Red.: beides ist natürlich für deutsche Konsumenten/ Fördergegebenheiten ausgelegt). Allerdings: Der SHK-Großhändler verkauft nicht an Endkunden, sondern fühlt sich wie bisher dem erfolgreichen, dreistufigen Vertriebsweg verpflichtet.

Für Fachpartner werden derzeit an verschiedenen Orten spezielle Schulungsräume eingerichtet – dem im August 2023 eröffneten Energie Campus in Tübingen/D sollen/ werden demnächst weitere folgen.

Mit dem breiten Maßnahmenkatalog will der SHK-Großhändler ein positives Umdenken auf breiter Linie starten. Alessia Weigel: „Wir leben die Energiewende durch und durch. Das Thema wird uns noch in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen. Also stellen wir uns mit geballter Kompetenz der Energiewende. In diesen herausfordernden Zeiten sind wir als Großhandelspartner an der Seite der Menschen und ebnen Eigenheimbauern und Bauherren den Weg in eine nachhaltigere Zukunft.“