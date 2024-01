Bernhard Karlsberger war ab März 2022 als Ressortleiter Strategischer Einkauf und seit Jänner 2023 gemeinsam mit Markus Steinbrecher als operativer Geschäftsführer beim Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER tätig.

Das 1873 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Wels/ OÖ feierte im Vorjahr 150-jähriges Bestehen und ist an 24 Standorten in Österreich und Bayern vertreten.

Am 25. Jänner 2024 wurde seitens des Unternehmens bekanntgegeben, dass Bernhard Karlsberger nicht mehr Geschäftsführer von HOLTER ist. Die Trennung erfolgte aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens.

Markus Steinbrecher übernimmt ab sofort die alleinige Geschäftsführung. Mit ihm setzt man auf einen erfahrenen Teamplayer, der seit über 20 Jahren bei HOLTER tätig ist. Ab 2017 war Steinbrecher Ressortleiter für Finanzen, seit 2023 leitet er als Geschäftsführer für Logistik und Finanzen die Geschicke des Unternehmens.

