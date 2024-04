„Oberösterreich ist das Land der Wirtschaft, der Arbeit und der Innovation – genau das verkörpert die Firma Hargassner. Schon vor 40 Jahren haben Elisabeth und Anton Hargassner Weitblick bewiesen, der Erfolg gab und gibt ihnen Recht. Hier wurden und werden Visionen Realität. Dieser Pionier- und Umsetzungsgeist ist inspirierend und ein Beispiel dafür, was Oberösterreich so stark und erfolgreich macht. So können wir – trotz aller Herausforderungen - auch zuversichtlich in die Zukunft blicken“, erklärte Mag. Thomas Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich, in seiner Laudatio beim 40-Jahr-Geburtstagsfest in Weng. Der Landeshauptmann von Oberösterreich würdigte aber nicht nur mit Worten das Schaffen der beiden Pioniere zu diesem feierlichen Anlass. Für das Engagement und die Schaffenskraft überreichte der Landeshauptmann an Elisabeth Hargassner und Anton Hargassner sen. das goldene Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich.



Hargassner wartet im 40. Bestandsjahr mit einer ganzen Reihe von Aktivitäten auf.

Nicht nur Jubiläumsaktionen für Fachpartner zählen dazu, sondern auch die Eröffnung des neuen Service-Centers, die Einführung der neuen Wärmepumpen-Reihe (Airflow-M) und die Hargassner Hausmesse (07. und 08. September 2024 in Weng) stehen bevor.