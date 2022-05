Lagerraum beim Großhändler mieten

Alle Storebox-Adressen sind gut erreichbar, rund um die Uhr zugänglich und die Ware wird dank Videoüberwachung und digitalem Zugang sicher verwahrt. Das macht Storebox zum perfekten Begleiter in Geschäftsnähe, aber auch für Bauprojekte in Wien, bei denen vor Ort der Lagerplatz knapp ist.

Auf Wunsch werden ausgewählte Bestellungen der Großhändler auch direkt in das Abteil geliefert. Kunden wählen zwischen Zustellung per LKW, Abholung in einem der über 75 ISZ-Märkte, der Lieferung in einen Mietcontainer, der Express-Lieferung und jetzt neu der Lieferung ins eigene Lagerabteil bei Storebox. So gibt es für jeden Kunden immer die passende Logistik-Lösung.