Die Effizienz im Zusammenspiel der Kübler Technologien soll Energieeinsparungen zwischen 30 bis 70 Prozent ermöglichen – was nicht nur die Anlagenmiete bezahlen, sondern zudem für ein Plus in der Kasse sorgen kann. Laut Kübler gehe es dabei unter dem Strich i. d. R. um 10 bis 25 Prozent, verglichen mit den bisherigen Heizkosten. Die Verbrauchskosten sollen durch die Modernisierung also so stark gesenkt werden, dass sie trotz Mietzins unter dem bisherigen Aufwand liegen.



„HeizWerk ist ein wichtiger Hebel, mit dem wir zum Erreichen der Klimaziele beitragen wollen“, sagt Thomas Kübler. Schließlich mache es das Energiesparen im Hallensektor attraktiver. Denn trotz des hohen Sanierungsbedarfs von Gebäuden und Anlagentechnik im Bereich Nichtwohngebäude, werden Investitionen gescheut. In der Praxis fließen die Gelder primär in Produktionsprozesse oder werden gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zurückgehalten. Zudem sei eine Investition steuerlich wenig attraktiv, da die Abschreibung den Unternehmensgewinn senkt und damit dem Auftrag des Managements entgegensteht. Es kommt zu einem Sanierungsstau. HeizWerk mache den Einsatz energieeffizienter Heiztechnologien in Neubau und Sanierung für viele Unternehmen überhaupt erst realisierbar: dann, wenn z. B. Hallengebäude angemietet sind, kein Budget vorhanden ist, oder die Investition aus anderen Gründen nicht attraktiv erscheint, z. B. wegen kurzfristiger Ergebnis- und Finanzziele.