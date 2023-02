Daikin Europe sieht einen Wendepunkt auf dem europäischen Markt für hydronische Wärmepumpen mit jährlichen Wachstumsraten, die von 10 % auf 20 % steigen werden. Das Unternehmen reagiert darauf, indem es im gesamten EMEA-Markt (Europa, Naher Osten, Afrika) kräftig in Produktions- und Innovationskapazitäten, Lagerhaltung und Logistik sowie verstärkte Schulungen für Installateure und Servicetechniker investieren wird.

„Ehrgeizige Investitionen in Produktionskapazitäten und Forschung & Entwicklung werden es Daikin Europe ermöglichen, die Markt- und Produktführerschaft auszubauen", sagt Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bei Daikin Europe, und ergänzt: „Die Umstellung unserer Heizungssysteme auf Wärmepumpen stellt einen historischen Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Heizung dar, die Vorteile für das Klima und ein gesünderes Lebensumfeld mit sich bringt. Wir sind stolz darauf, diesen Wandel in Europa anzuführen".

Der Geschäftsbereich „Heating and Renewables“ von Daikin Europe wächst schnell und als europäischer Marktführer in dieser Sparte übertrifft die japanische Marke das europaweite Wachstum der Wärmepumpenbranche, wie Crombez ausführt: „Das Jahr 2021 war ein Wendepunkt für unser Wärmepumpengeschäft. Verbraucher und politische Entscheidungsträger waren noch nie so erpicht darauf, Heizsysteme zu dekarbonisieren".

Jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 20 % erwartet

In den letzten zehn Jahren ist der europäische Markt für Wärmepumpen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10 % (CAGR) von 2011 bis 2020 stark gewachsen, was zu einer erwarteten Installation von 1 Million Wärmepumpen im Jahr 2021 führt. In den kommenden Jahren rechnet Daikin - in Übereinstimmung mit anderen Branchenexperten - mit einer starken Beschleunigung der Einführung von Wärmepumpen: Bis 2030 werden diesen Prognosen zufolge jährlich 4 Millionen Wärmepumpen installiert werden, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20 % entspricht. Zu diesem Zeitpunkt wird eine von drei installierten Heizungsanlagen eine Wärmepumpe sein, im Jahr 2020 war es noch eine von zehn. Auch wenn dies im Vergleich zu den letzten Jahren ein starkes Wachstum darstellt, hält Daikin Europe dies für die Minimalanforderung, um den Übergang zu einem dekarbonisierten Heizungsmarkt in Europa zu gewährleisten.

„Aus allen verfügbaren Daten geht hervor, dass der Umstieg auf Wärmepumpen in diesem Jahr einen Wendepunkt erreicht hat und sich das ohnehin schon robuste Wachstum dieser Kategorie nur noch beschleunigen wird", so Crombez.