Für den österreichischen Hersteller Windhager, der Heizsysteme für erneuerbare Energien produziert (Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz, Wärmepumpen, Wärmespeicher) und mit M-TEC gerade eine neue Wärmepumpen-Produktion in Gmunden/ A aufbaut, ist der deutsche Markt von essenzieller Bedeutung. Seit Mitte der 1980er-Jahre ist das Familienunternehmen in der BRD präsent. Windhager Deutschland mit den Niederlassungen in Gersthofen und Bissendorf ist nun wieder unter eigener Leitung. Fundiertes technisches und kaufmännisches Wissen sowie eine gute Kenntnis des Marktes prädestinieren Konrad Spies für die neue Führungsaufgabe bei Windhager.

Der 48-jährige studierte Betriebswirt Konrad Spies war bereits seit 2016 bei Windhager als kaufmännischer Leiter tätig und wurde 2018 mit Prokura für Deutschland ausgestattet. Mit Anfang 2022 übernahm er die kaufmännische Leitung und Prokura, auch vertretungsweise für die österreichischen Gesellschaften. Nunmehr konzentriert er sich wieder voll auf Deutschland und den dortigen Markt.

Sein Ziel ist klar - der Ausbau der Marktstellung in Deutschland sowie eine starke Positionierung der Marke Windhager im deutschen Markt stehen auf der Agenda.

„Es stehen uns herausfordernde Zeiten bevor, aber gemeinsam mit unserer starken Mannschaft werden wir diese meistern und weiter erfolgreich am Markt agieren“, so Konrad Spies über seinen neuen Wirkungsbereich.