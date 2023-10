Als Vertretung der österreichischen Heizungsbranche mit einem Gesamtumsatz von rund 3 Mrd. Euro in Österreich und 42.000 Mitarbeitenden unterstützt die VÖK die Ziele zur CO 2 -Reduktion im vollen Ausmaß. Die Mitglieder der VÖK bieten die langjährig erprobte Technologie dazu und gemeinsam mit dem Fachhandwerk sei es schaffbar, einen Weg zu einem klimaneutralen Wärmemarkt umzusetzen.

Die VÖK ist davon überzeugt, dass Technologievielfalt die Basis für einen klimaneutralen Wärmemarkt ist. Das Rennen um die Wärmewende bzw. der Umbau des heutigen Wärmemarktes in eine zukünftige Variante benötige aber Zeit und Ressourcen. Und nicht in jedem Fall ist der schnellstmögliche Umbau auf ein neues Heizungssystem auch die ökologischste, die wirtschaftlichste und vor allem die sozial verträglichste Lösung.

Private Haushalte und Dienstleister in der EU sind mit rd. 40 % die größten Energieverbraucher und damit kommt diesen Sektoren eine hohe Bedeutung bei der Erreichung der Klimaziele zu.

Oberste Priorität müsse hier die Vermeidung von Treibhausgas Emissionen durch Reduktion des Energieverbrauches haben. Dabei dürfe nicht nur der Endenergieverbrauch im Gebäude betrachtet werden - für die tatsächlich emittierten Treibhausgase müsse ebenfalls die Vorkette mitbetrachtet sein. Im Sommer und in der Übergangszeit steht zwar ausreichend erneuerbarer Strom zur Verfügung. Im Winter ist das nicht so - der erforderliche Strom muss teilweise zugekauft werden. Nur Holz steht ganzjährig als erneuerbarer Brennstoff CO 2 neutral zur Verfügung.

Der Gebäudesektor ist auch eine sehr heterogene Gruppe. Dennoch verfolgt die Europäische Kommission einen „all-electric“- und „one-technology“-Ansatz: Kraftwerke sollen zentral Strom produzieren und die Abwärme im Winter als Fernwärme auskoppeln. Wo Fernwärme nicht machbar ist, soll eine Wärmepumpe installiert werden (Anm.d. Red.: Bei Wärmepumpen stehen durch die aktuelle Novellierung der F-Gase-VO der EU für Hersteller, das installierende Handwerk und für Nutzer markante und wesentliche Änderungen bevor). Mit welcher erneuerbaren Energie diese Kraftwerke betrieben werden sollen, ist aber ungeklärt.

Im Gebäudesektor müsse bei der Wahl der effizientesten Technologie neben dem Standort, der sicheren Verfügbarkeit der benötigten Energie im Winter auch zwischen Neubau und Bestand, zwischen Einfamilienhaus, großvolumigen Wohnbau und Dienstleistungsgebäuden unterschieden werden und der optimale Technologiemix vom Fachmann gemeinsam mit den Nutzern ermittelt werden.