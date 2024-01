In vier Szenarien, welche die für 2040 gesetzten klimapolitischen Ziele erreichen, wurde in der Studie die maximale Ausprägung von Technologie- und Energieträger-Anwendungen modelliert und verglichen. Die vier Szenarien sind:

1. Erneuerbare Gase: In diesem Szenario wird die Transformation der Industrie durch die Bereitstellung von erneuerbaren Gasen durch Energieversorgungsunternehmen umgesetzt.‘

2. Kreislaufwirtschaft: Hier gelingt die Transformation durch eine gesteigerte Materialeffizienz und höhere Recyclingquoten, wodurch die energieaufwändige Grundstoffherstellung substanziell reduziert werden kann. Dies erfordert eine Integration der Wertschöpfungsketten auch zwischen Betrieben.

3. Innovation: In diesem Beispiel werden in hohem Ausmaß Best-Available und Breakthrough-Technologien eingesetzt. Grundlage der Maßnahmen bildet eine hohe Integration von Wertschöpfungsketten vor allem in den Betrieben.

4. Sektorkopplung: Hier wird ein Optimierungsansatz verfolgt, bei dem der inländische Primärenergieverbrauch auf Basis der nachgefragten Energiedienstleistungen minimiert wird und zu diesem Zweck Energie exergetisch optimal eingesetzt wird.