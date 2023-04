Namens der Gazprom Austria GmbH wird bekannt gegeben, dass sich die Gazprom Austria GmbH infolge der Einstellung der Erdgaslieferungen durch die Gazprom export Ltd., St. Petersburg, veranlasst sah, einen Insolvenzantrag beim Handelsgericht Wien einzubringen.

Grund des Lieferstopps war, dass die Lieferforderungen der Gazprom export Ltd. von der Uniper Global Commodities SE Deutschland gepfändet wurden, sodass eine Zahlung der Lieferungen an die Gazprom export Ltd. nach Russland samt der Konvertierung in Rubel nicht mehr erfolgen konnte. Aufgrund des Dekretes des russischen Präsidenten Nr. 172 vom 31.03.2022 war die Gazprom export Ltd., verpflichtet, die Erdgaslieferungen auszusetzen.

Die Gazprom Austria GmbH bemüht sich im Rahmen eines Sanierungsverfahrens eine Regelung mit allen Beteiligten herbeizuführen.

