Clevere Innovationen und neue Lösungswege spielen eine wesentliche Rolle, wenn Städte und Gemeinden klimaneutral werden wollen. Durch den IÖB-Call 2023 erhalten Unternehmen die Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiteren Publikum im öffentlichen Sektor bekannt zu machen. Innovation können so vor den Vorhang gehoben werden und Unternehmen bringen sich als Lösungspartner für klimaneutrale Städte und Gemeinden in Stellung.

Lösungen werden in den folgenden drei Kategorien gesucht.