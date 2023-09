Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen : INNIO Group übernimmt Northeast-Western Energy Systems

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Mit der Übernahme von Northeast-Western Energy Systems (NES-WES), soll nun der größte Distributor für Jenbacher Lösungen in den USA in die INNIO Group eingegliedert werden. Die Übernahme sei ein weiterer zentraler Schritt der INNIO Wachstumsstrategie und werde die Marktposition des Unternehmens in den USA weiter stärken. Hier erfahren Sie mehr.