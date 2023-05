Die BRÖTJE Software hilft zudem bei der Ermittlung der optimalen Parameter. Beim hydraulischen Abgleich unterstützt die angebundene Grundfos GO Balance App. Einstellungen für ein individuelles Objekt werden dauerhaft gespeichert, ein Protokoll-Versand per Mail ist ebenfalls möglich.

Sehr hilfreich: Bewährte Einstellungssätze können für gleichartige Objekte übernommen werden. So lässt sich die Konfigurationszeit zum Beispiel in Neubau- oder Reihenhaussiedlungen merklich verkürzen.

Die BRÖTJE Start App funktioniert für alle Gaskessel und Wärmepumpen, die mit IWR-Regelung ausgestattet sind. Dazu gehören die Modelle BLW Mono und Split sowie die Gas-Brennwertgeräte der neuen WGB Serie. Erhältlich ist die App im iOS Store, im Android Store - auch bei BRÖTJE gelangt man zur App.