Worauf gilt es zu achten bei der Wärmepumpen-Installation im Altbau? Wie gelingt der etappenweise Umstieg auf eine Hybridanlage? Welche Vorteile bringt die neue IWR-Regelungsplattform? Zu solchen und weiteren Fragen beraten die BRÖTJE Heizungs-Experten das Fachpublikum auf der ISH 2023 in Frankfurt. Am Messestand (in Halle 12.1, B90) präsentiert das Traditionsunternehmen praxisnah sein breites Portfolio aus Produkten und Services rund um Heizungs- und Hybrid-Systeme für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbeanwendungen. Natürlich feiern etliche Produkt-Neuentwicklungen ihre Messe-Premiere.