Bei vielen Gebäuden stellen sie die beste Heizungslösung dar, wenn effizient und kostengünstig angenehme Wärme bereitgestellt werden soll: Holz-Kessel. Mit den verschiedensten Lösungen, die es gibt, kann man CO 2 -neutral und sehr günstig heizen. Das merkt man auch bei Fröling - das Interesse des Fachpublikums bei der Energiesparmesse in Wels und der SHK Essen waren dem Unternehmen zufolge überwältigend; die Interessenten informierten sich über die umfangreiche Produktpalette entsprechend intensiv. Die guten Förderbedingungen in Österreich und Deutschland befeuern zusätzlich die Nachfrage. Für das Heizen mit Holz (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets) bietet Fröling vielseitigste Lösungsvarianten – hier eine kleine Auswahl.