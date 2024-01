Am 21. August 2023, um 11:00 Uhr, erfolgte der Spatenstich und Baubeginn für das neue Verteilzentrum von Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER im nördlichen Burgenland.

Nach viermonatiger Bauzeit sind am 08. Jänner 2024 vom neuen HOLTER Verteilzentrum in Müllendorf die ersten Touren zu den Installateur-Betrieben der Region gestartet. Das neue Verteilzentrum soll vor allem den HOLTER Standort Kottingbrunn entlasten, der an seine Kapazitätsgrenze gestoßen war.

„Dank dieses neuen Verteilzentrums sind wir in der Lage, noch genauer auf die Bedürfnisse unserer Installateur-Partner einzugehen und gleichzeitig durch kürzere Transportwege und den Einsatz eines umweltfreundlichen Fuhrparks nachhaltiger zu handeln. Zusätzlich können wir bessere Lieferzeiten garantieren und ein größeres Volumen bewältigen“, sagt HOLTER Ressortleiter Prok. Lukas Vormair.

Dieser Standort wird laut HOLTER künftig eine entscheidende Rolle in der Versorgungskette spielen und die Gebiete Burgenland und östliches Niederösterreich bedienen.