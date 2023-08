Die HOLTER Gruppe treibt den Ausbau ihrer Standorte in Österreich weiter voran. Das vom Sanitär- und Heizungsgroßhändler neu erworbene Grundstück befindet sich im östlichen Teil der nordburgenländischen Gemeinde Müllendorf und ist 3.085 m² groß. Ab dem geplanten Fertigstellungstermin am 22. Dezember 2023 soll das Grundstück ein 540 m² großes Verteilzentrum beheimaten. Die Stahlbauweise mit Sandwichpaneelen sollte das zeitlich ermöglichen. Das Verteilzentrum wird u. a. über acht LKW-Rampen verfügen und eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 28,1 kW aufweisen. Das Gesamt-Investitionsvolumen beträgt rund 1,5 Mio. Euro.

HOLTER Geschäftsführer Markus Steinbrecher, der erst kürzlich in einem exklusiven HLK-Interview zur Branchen-Situation Stellung bezog, wies beim Spatenstich auf die strategische Bedeutung dieses Projekts hin: „HOLTER ist mit über 900 MitarbeiterInnen ein bedeutender Arbeitgeber in Österreich und Bayern. Dies ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung des Unternehmens im Osten von Österreich. Mit dem Bau des neuen Verteilzentrums möchten wir insbesondere auch das Wirtschaftswachstum in der Region stärken und neue Arbeitsplätze schaffen.“

Lukas Vormair, Ressortleiter Logistik bei HOLTER, ergänzte: „Durch unser neues Verteilzentrum können wir nicht nur besser auf die Bedürfnisse unserer Installateur-Partner eingehen, sondern auch Dank kürzerer Transportwege und der Nutzung eines modernen und umweltfreundlichen Fuhrparks nachhaltiger handeln. Dieser Standort wird künftig eine entscheidende Rolle in der Versorgungskette von HOLTER spielen und die Gebiete Burgenland und östliches Niederösterreich bedienen.“