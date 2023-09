Hans Peter Kroiss übernahm im Februar 2022 das Ressort Verkauf und Marketing beim Sanitär- und Heizungsgroßhändler HOLTER mit Hauptsitz in Wels/OÖ (HLK berichtete damals).

„Nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung der Unternehmensziele und -bedürfnisse hat sich unser Unternehmen entschlossen, das Arbeitsverhältnis mit Hans Peter Kroiss mit heutigem Tag zu beenden“, teilt HOLTER Geschäftsführer Bernhard Karlsberger am 25. September 2023 mit. Und weiter: „Wir haben ein starkes Team mit äußerst kompetenten und erfahrenen Führungskräften, welche auch weiterhin für einen reibungslosen Ablauf und den exzellenten HOLTER Service sorgen werden. Wir bedanken uns bei Hans Peter Kroiss für sein Engagement und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg das Allerbeste“.

Interimsmäßig wird Bernhard Karlsberger die Agenden des ihm unterstellten Ressorts Verkauf & Marketing übernehmen, bis eine geeignete Nachfolge gefunden wurde. Der Recruiting-Prozess startet umgehend.

HOLTER ist ein Sanitär- und Heizungsgroßhändler mit 24 Standorten in Österreich und Bayern. Seit 01.01.2023 wird das seit 150 Jahren bestehende Familienunternehmen von Bernhard Karlsberger und Markus Steinbrecher als Geschäftsführer operativ geführt.

