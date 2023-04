Das 2016 gegründete Unternehmen Ineratec hat bereits großtechnische Power-to-Liquid-Anlagen an deutschen Standorten realisiert und gilt als einer der Pioniere auf diesem Gebiet. In den modularen chemischen Anlagen für Power-to-X- und Gas-to-Liquid-Anwendungen werden mit Wasserstoff aus erneuerbarem Strom und Treibhausgasen (wie CO 2 ) E-Kerosin, CO 2 -neutrales Benzin, sauberer Diesel oder synthetische Wachse bzw. Methanol hergestellt.

Mitte April 2023 erfolgte mit Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir der Spatenstich für eine weitere PtL-Anlage. Ineratec-CEO Dr.-Ing. Tim Böltken blickt besonders auf die globale Bedeutung dieses Projekts: „Als Unternehmen haben wir erkannt, dass die Power-to-X-Technologien an globalen Sweet-Spots eingesetzt werden müssen, die optimale Bedingungen in Form von günstigem erneuerbarem Strom bieten. Mit unserer modularen und skalierbaren Technologie können wir die Anforderungen dieser Standorte erfüllen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, um die Dekarbonisierung von Industrie und Mobilität voranzutreiben. Die Pionieranlage in Frankfurt ist ein Meilenstein in der Entwicklung von nachhaltigem e-Fuel und ein wichtiger Schritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft“.