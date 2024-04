Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Industrie, Handel, Energiewirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Politik diskutierten zwei Tage lang intensiv über die Herausforderungen der Energiesouveränität, die durch den Klimawandel und politische Vorgaben vorangetrieben wird. Im Fokus der 190 Fachvorträge und Podiumsdiskussionen standen globale Ansätze für den Übergang zu nachhaltigen Kreislaufwirtschaften, die Abkehr von fossilen Brennstoffen, die Vernetzung der Energiesektoren, Energiespeichersysteme und die intelligente Elektrifizierung.





Den internationalen Charakter der Konferenz unterstrich die Anwesenheit des brasilianischen Vizeministers und Staatssekretärs für grüne Wirtschaft, Dekarbonisierung und Bioindustrie des Ministeriums für Entwicklung, Industrie, Handel und Dienstleistungen in Brasilien: "Ich lade die beteiligten Partner aus Industrie, Wissenschaft und Finanzwelt ein, sich dem neuen „Industrial Decarbonisation Hub“ anzuschließen, der von Brasilien in Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich ins Leben gerufen wurde. Das Sekretariat dieses Hubs ist bei der UNIDO angesiedelt und wird internationale Partnerschaften für Net-Zero-Industrieprojekte in Brasilien fördern.“ Gespräche mit österreichischen Unternehmen über eine mögliche Beteiligung an diesem Hub laufen bereits.

