Die ISEC versteht sich als Impulsgeber innovativer Ideen für Forschung, Wirtschaft und Energiepolitik. Durch die Zusammenarbeit der Veranstalter mit internationalen Organisationen (Unido, IEA SHC, IEA ES TCP, ESTIF, RHC ETIP, GEN-SEC, Allice und REN21) erhalten alle Themen einen zusätzlichen Fokus auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Entsprechend werden bei diesem zweitägigen Event über 300 Personen aus insgesamt 30 Nationen erwartet – die Konferenzsprache ist englisch.

Der Fokus der ISEC 2024 liegt in diesem Jahr vor allem in der Frage, wie man innerhalb eines vom Klimawandel vorgegebenen und von der Politik definierten Zeithorizonts Energiesouveränität erreichen kann. Globale Lösungen wie die Transformation des Wirtschaftssystems hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, der vollständige Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die Umsetzung von Sektorenkopplung und Energiespeichersystemen sowie die intelligente Elektrifizierung der Energieversorgung stehen im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen, der Referierenden aus Forschung, Industrie, Wissenschaft und Politik.

Hier ein kleiner Auszug dessen, was die Besucher (m/w/d) in den vielen (parallelen) Sessions der ISEC erwartet.