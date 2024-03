2018 hat Claus Albel die Geschäftsführung von Daikin Österreich als General Manager Sales übernommen. Er hat den Standort in den vergangenen sechs Jahren zu einem der erfolgreichsten Märkte in der CE-Region entwickelt. Unter seiner Führung haben sich sowohl der lokale Umsatz der Österreich Niederlassung, als auch die Anzahl der Mitarbeiter (m/w/d) mehr als verdoppelt. Den Standort übergibt er Markus Haas als starke, eigenständige Organisation.

In seiner neuen Funktion als Cluster Manager im Headquarter von Daikin Central Europe widmet sich Claus Albel künftig dem Aufbau von eigenständigen Daikin Niederlassungen in Slowenien und Bulgarien und der Weiterentwicklung der bestehenden Niederlassung in der Slowakei. Zudem bleibt er als Prokurist von Daikin Central Europe tätig.

„In meiner bisherigen Rolle hatte ich die Möglichkeit Daikin Österreich in vielerlei Hinsicht mitzugestalten und strategische Projekte mit meinem Team und unseren Fachpartnern auf den Weg zu bringen. Mit Markus Haas steht nun eine Führungspersönlichkeit an der Spitze, die unsere ambitionierten Ziele – die Dekarbonisierung des Heizens, Kühlens und der Kältetechnik in Österreich maßgeblich voranzubringen - strategisch lenken und tatkräftig unterstützen wird“, so Claus Albel. „Gleichzeitig freue ich mich auf meine neuen Herausforderungen als Cluster Manager für drei Länder, mit dem klaren Ziel unsere Märkte in Slowenien, Bulgarien und der Slowakei weiterzuentwickeln.“