Split-Klimaanlagen bestehen aus einem (oder mehreren) Innen- und einem Außenteil. Die meisten Innengeräte können nicht nur den Innenraum kühlen und entfeuchten, sondern (je nach Hersteller und Type) mitunter auch die Luft reinigen. Und: Split-Klimaanlagen sind in der Regel Luft-/ Luft-Wärmepumpen, die nicht nur Kühlen, sondern auch Heizen können (was vor allem in den Übergangszeiten Frühling/Herbst vorteilhaft ist, weil die Geräte sehr schnell arbeiten und die reguläre Heizung weniger arbeiten muss).

An erster Stelle ist aber wichtig, dass Split-Klimaanlagen überhitzte Räume relativ rasch (runter-) kühlen können.

Das schnellste Klimagerät im deutschen Test brauchte fürs Kühlen nur wenige Minuten. Ein anderes Gerät erreichte die Zieltemperatur erst nach 45 Minuten. Der Check der Stiftung Warentest in Deutschland zeigt zudem, dass man nicht nur bei der Anschaffung, sondern auch beim Stromverbrauch durch die Wahl des richtigen Klimageräts viel Geld sparen kann. Die Stromkosten für zehn Jahre belaufen sich laut Stiftung Warentest (test 5/ 2023) zwischen 378 und 1.411 Euro (mit deutschen Stromtarifen gerechnet).

Wer mehr zu den von Stiftung Warentest in Deutschland getesteten Klimageräten (u .a. von Daikin, Mitsubishi, Samsung, AEG und Toshiba) erfahren möchte, kann die Ergebnisse mit insgesamt 24 Klimageräten aus den Tests 5/2023, 6/2022 und 6/2021 gegen Gebühr freischalten lassen (hier gelangt man dorthin).