Richtig ist, dass der Gebäudesektor in der EU bis 2050 klimaneutral sein soll. Entsprechend dieses EU-Ziels sind die Emissionen bis 2050 auf null zu senken.

Das Heizen und Kühlen* darf dann keine CO₂-Emissionen mehr verursachen (* beim Kühlen ist zusätzlich auch die EU-Fase-Verordnung, die seit März 2024 gilt, von Fachleuten und Nutzern zu berücksichtigen – die HLK berichtet hier darüber). Das gibt die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD/ Energy Performance of Buildings Direktive) vor, die das Parlament in Straßburg vorige Woche angenommen hat.

Die EU-Richtlinie (EPBD) wurde mit 370 zu 199 Stimmen angenommen, es gab 46 Enthaltungen. Um in Kraft zu treten, muss sie noch den EU-Ministerrat passieren.