In der Übergangsphase bis zum vollständigen Einsatz von Grünen Gasen wie Wasserstoff oder Biomethan, müsse die Gasinfrastruktur so umgerüstet werden, dass sie künftig auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Zu dieser Transformation bekennt sich die Gasbranche. Das bedeutet aber auch, dass Gaskraftwerke, -leitungen sowie Gasspeicheranlagen mittel- und langfristig mit Biomethan und mit Wasserstoff klimaneutral betrieben werden. Schon bei der Planung ist darauf zu achten, dass neue und bestehende Anlagen zukünftig auch mit Wasserstoff als Energiequelle genützt werden können.



Bis ausreichende Mengen an Grünen Gasen und Wasserstoff zur Verfügung stehen, müsse fossiles Gas als Brückentechnologie unter klar definierten Bedingungen verfügbar bleiben:„Gleichzeitig muss die künftige Energieversorgung auch in Einklang mit einem wettbewerbsfähigen, versorgungssicheren und nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensstandort gebracht werden“, so der FGW-Geschäftsführer.