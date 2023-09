Wie kürzlich bekanntgegeben wurde, übernahm DI (FH) Karl Pucher im Juli 2023 die Geschäftsführung der Herz Energietechnik (WP, Biomasse) in Pinkafeld/ Bgld. sowie beim Biomassekessel-Hersteller Binder Energietechnik in Bärnbach/Stmk. Beide Hersteller sind Teil der international agierenden Herz-Gruppe mit Hauptsitz in Österreich, zu der u.a. auch die Armaturen-Sparte zählt (bei der es jüngst auch eine personelle Änderung gab).

Pucher folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Ing. Jürgen Markon, der sich zu beruflichen Veränderungen außerhalb der Herz Gruppe entschlossen hat.

Aufgrund seiner bisherigen beruflichen Laufbahn bringt DI (FH) Karl Pucher wertvolles Know-how, aber auch fundierte Führungskompetenzen und neue Ideen mit.

Der neue Geschäftsführer von Herz Energietechnik und Binder-Energietechnik: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Themen Nachhaltigkeit eng mit dem Biomasse- und Wärmepumpensektor verbunden sind und auf der Agenda ganz oben stehen, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aktuell schwierig sind. Die Branche kann und wird bei der Energiewende eine große Rolle spielen, dazu sind wir an beiden Standorten in Bärnbach und Pinkafeld personell wie auch technologisch bestens aufgestellt. Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben sowie auch meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens leisten zu können“, erklärt DI (FH) Karl Pucher.