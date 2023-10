Andreas Jung, Marketing-Vorstand des FC Bayern: „Wir sind sehr glücklich, die bereits seit Jahren bestehende Partnerschaft mit Viessmann noch einmal ausgebaut zu haben. Nun ist es eine globale Kooperation, und dass das Thema Frauenfußball hinzukommt, belegt die vielen Möglichkeiten des FC Bayern.‟

Thomas Heim, CEO der Viessmann Climate Solutions: „Die Fortsetzung der Kooperation mit dem FC Bayern München und unser Engagement für Energie- und Klimalösungen ist uns eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam schaffen wir so auch in den kommenden Jahren Lebensräume für zukünftige Generationen. Besonders freut uns, dass wir bei der Klima-Partnerschaft mit Thomas Müller und seinen prägnanten Testimonials DAS Gesicht der Partnerschaft gewinnen konnten. Gleichzeitig gehen wir jetzt auch mit der Frauen Fußballmannschaft auf den Platz: Wir wollen das FCB-Frauenteam auf seinem Weg in die europäische Spitze des Fußballs begleiten! Als zwei starke Marken in einer Partnerschaft gelingt es uns als Team, gegenseitig die Bekanntheit und Wahrnehmung besonders in den internationalen Märkten noch weiter zu steigern – und im Zuge dessen auch unser Engagement und das Bewusstsein der Fans für den Klimaschutz. Alle Mitarbeitenden bei Viessmann haben sich zum Ziel, zum Purpose gesetzt, Global Climate Champion zu werden!”