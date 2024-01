Die Frauenthal EXPO war als All-inklusive-Veranstaltung angelegt. Besucher konnten sich ganz auf ihr Messeerlebnis konzentrieren, denn das Rundherum, wie Transfer, Hotel, Eintritt, Verpflegung, Parkplatz, war gratis und wurde von Frauenthal organisiert. Dieses Vollservice kommt gut an.

Eines der fachlichen Highlights war der EXPO Talk, moderiert von Science Buster Martin Moder. Eine hochkarätig besetzte Expertenrunde lieferte am 24. Jänner den Gästen spannende Einblicke zur Energiewende und Tipps zur Umsetzung des Erneuerbare Wärme-Pakets (EWP) 2024 der österr. Bundesregierung.

Das EWP 2024, das 1,25 Mrd. Euro für Betriebe, Gemeinden und Private in die Branche spült, wurde in zwei Vorträgen von Experten der KPC, Kommunalkredit Public Consulting (der vom Ministerium eingesetzten Förderstelle), vorgestellt. Am zusätzlich eingerichteten Infostand erhielten Handwerker (m/w/d) individuelle Förder-Auskunft zu den Vorhaben ihrer Kunden.

Der erstmalig auf der EXPO vorgestellte EXPO Award rundete den Energiewende-Schwerpunkt ab. Er bringt den Branchennachwuchs im Alter bis 27 Jahren zu Arnold Schwarzeneggers Austrian World Summit 2024: „Wir sind sehr gespannt, welche Projekte die jungen Installateure, Elektriker und -innen bei unserem Ideenwettbewerb zum Thema Energiewende auf der Homepage der Frauenthal EXPO einreichen werden“, ergänzt Markus Nachtmann.

Eine Premiere in Sachen gelebter Kundennähe waren die EXPO Walks, bei denen das Frauenthal Top-Management selbst Besucher-Gruppen zu ausgewählten Ausstellern führte. Rundgänge gab es zu den Themen Photovoltaik, Energiewende, Elektro, Werkzeug, Armaturen und Rohrleitungstechnik. Die Rückmeldungen fasst Thomas Stadlhofer so zusammen: „Die EXPO Walks waren für Kunden ein sehr sympathischer und fokussierter Einstieg zu speziellen Interessensgebieten. Für die Aussteller war es eine einzigartige Gelegenheit, Neukunden mit ihren Messehighlights direkt anzusprechen. Und für uns sind die EXPO Walks die Verkörperung der Idee des dreistufigen Vertriebswegs, wo die Frauenthal EXPO zum Marktplatz der Möglichkeiten für Kunden und Partner wird.“