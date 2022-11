Bei einer Infrarotheizung wird Strahlungswärme produziert, die anders wie bei sogenannten Konvektionsheizungssystemen für Personen im Raum direkt spürbar wird. Grund dafür sind elektromagnetische Wellen im Infrarot-Spektrum, die Objekte im Raum direkt erwärmen. Neben der Tatsache, dass im Vergleich zu konventionellen Konvektionsheizungen die übliche Luftzirkulation entfällt - welche u.a. als störend empfunden werden kann -, wird ein behagliches Wärmegefühl besonders durch die langwellige C-Strahlung nahezu instantan spürbar, geht die Infrarotheizung in Betrieb und befindet man sich innerhalb des üblichen Wirkungsbereichs von 3 Metern zur Heizplatte. Für die volle Heizleistung ist jedoch, je nach Art der Infrarotheizung, eine Vorlaufzeit von bis zu 15min üblich.*1

Die notwendige Energie für die Heizleistung bezieht eine Infrarotheizung über Strom - und hier würde man meinen, dies kann gerade aktuell sehr teuer werden. Weil dieses Heizsystem aber in höchstem Maße mit Strahlungswärme arbeitet, sich die Umgebungsflächen, etc. direkt erwärmen und die gewünschte Raumtemperatur in Summe sehr effizient aufrechterhalten werden kann, stimmen die Rahmenbedingungen, fährt der Betrieb äußerst stromsparend. Es lassen sich hierzu beispielsweise Vergleichszahlen finden, die von einer bis zu 50-prozentigen Energiekosten-Einsparung im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen sprechen.*2



