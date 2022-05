Sinnvolle Kollaboration fürs Heizen

Das Unternehmen Vitramo geht mit SchwörerHaus KG eine sinnvolle Kollaboration ein und bietet gerade für die genannten Umstände mit seinen Decken-Infrarotheizelementen eine effiziente Heizmöglichkeit an. Bereits mit einem Leistungsumfang von wenigen hundert Watt je Heizelement soll ein hohes Behaglichkeitsgefühl und ein guter Heizeffekt erreichbar sein.

Die Regelung erfolgt per Raumthermostat, der sich auf Wunsch auch per App bedienen lässt. Auch in anderen Schwörer-Fertighäusern kommt eine Vitramo Infrarot-Direktheizung als Allein- oder Zusatzheizung zum Einsatz, was eine gekonnte Kollaboration unterstreichen dürfte.