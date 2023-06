Am 16. Juni 2023 wurden aus den insgesamt 22 teilnehmenden Lehrlingen, die an den Wettbewerben teilnahmen, die Besten ermittelt. Die besten Lehrlinge der Gästeklasse aus Tschechien und Ungarn wurden ebenso geehrt, wie die Besten des NÖ Landeslehrlingswettbewerbes. Und es wurden jene ermittelt, die zum Bundeslehrlingswettbewerb fahren werden.

Das Ergebnis des 42. Niederösterreichischen Landeslehrlingswettbewerbs (in Klammer der jeweilige Lehrbetrieb):

1. Platz: Julian Mühlbacher (Bock, Pöchlarn)

2. Platz: Yunus Türkoglu (Janisch, Traisen)

3. Platz: Sebastian Glaser (Hahn, Langschlag)

4. Platz: Marcel Riener (Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis, Gmünd)

5. Platz: Elias Wiesinger (1a-Installateur Pech, Poysdorf)

5. Platz: Patrick Pallinger (Aichberger Wolfgang, Wallsee-Sindelburg)



Die Teilnehmer der Ausscheidung zum Bundeslehrlingswettbewerb (in Klammer der jeweilige Lehrbetrieb):

1. Platz: Julian Edinger (Garschal Klaus, Vitis)

2. Platz: Julian Traindl (Schweng Installationen, Bernhardsthal)

3. Platz: Michael Gruber (Fuchs, Böheimkirchen)

4. Platz: Lukas Tatzreiter (Hopferwieser & Steinmayr Installationen, Amstetten)

Die beiden Erstplatzierten nehmen am nächsten Bundeslehrlingswettbewerb teil.

Auch seitens der HLK möchten wir allen Teilnehmern und Gewinnern recht herzlich gratulieren!