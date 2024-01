In der heutigen Zeit spielen Energie und Nachhaltigkeit quer durch die Branchen eine immer größere Rolle. Auch Geschäftsführer und Angestellte im gemeinnützigen Wohnbau, Immobilienverwalter, Facility Manager, Sachverständige, Energie-Beauftragte müssen sich mit diesen Themen auseinandersetzen.

Beim Seminar der ARS Akademie am 13. Februar 2024 in Wien (und online) erfährt man, welche ökologierelevanten Rahmenbedingungen vom Standpunkt des geltenden Rechts aus zu berücksichtigen sind. Dazu lernen die Teilnehmer (m/w/d) ökorelevante Normen sowie aktuelle Energievorgaben mit Fokus auf die Themen Gemeinnützigkeit und Fördermöglichkeiten kennen. Praxisnahe Beispiele und rechtliche Umsetzungsmöglichkeiten entsprechend dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) stehen bei dieser Tagesveranstaltung ebenso im Fokus.

Wie man mit den aktuellen Herausforderungen umgehen kann/ soll veranschaulichen u. a. die Experten Richter i.R Alfred Popper (der auch Teilnehmenden der Austrian Air & Cooling Innovention der HLK gut in Erinnerung ist), Andreas Sommer (Experte im Wohnungsgemeinnützigkeitsbereich) und Elena Graf Burgstaller (Leitung ESG Großkundensegment bei Bluesave Consulting).

Sie bieten einen Überblick zu Chancen und Möglichkeiten, die die Energievorgaben mit sich bringen.

Details zum „Crashkurs Energiezukunft: Gemeinnütziger Wohnbau“ am 13.02.2024 liefert die Webseite der ARS Akademie (Anm.: Dieses Seminar findet auch am 20. August 2024 statt).